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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girerek 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole girerek ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansıyla yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp şarampole girerek ağaca çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B. (67) yönetimindeki 03 RB 214 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Ş.B. ile H.Ç. (60) olay yerinde hayatını kaybederken, E.B. (65) ise yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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