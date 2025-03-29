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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.A. (39) idaresindeki 09 BP 305 plakalı otomobil, ilçenin Karabedir köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan N.A. (84) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü C.A. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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