Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Afyonkarahisar'da S.Ç. yönetimindeki otomobil, Anıtkaya köyü yakınlarında refüje çarparak kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.Ç, (51) idaresindeki 34 HAC 779 plakalı otomobil, Anıtkaya köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel