Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve taklalar attı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp ardından taklalar atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Topdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki 06 AN 5465 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak taklalar attı. Araç ardından ters dönerek durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte R.T. ve F.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR