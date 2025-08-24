Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen otomobil kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Değirmendere köyü mevkisinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

V.T. (53) idaresindeki 01 AZG 621 plakalı otomobil, merkeze bağlı Değirmendere köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.T. (47), M.T. (39), M.T. (56), S.T. (26) ve A.T. (9) sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
