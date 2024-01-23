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Afyonkarahisar'da otobüs şarampole devrildi: 6 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otobüs şarampole devrildi ve şoför ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otobüsün şoförü ile 5 yolcu yaralandı.

Kaza saat 18.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya- İstanbul seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Uğur Efe yönetimindeki 16 BBG 235 plakalı otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yan devrilerek sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 5 yolcu itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KAZA ANINI ANLATTI

Yolculardan Mehmet Ali Dernek, Isparta'dan Afyonkarahisar'a gitmek için otobüse bindiğini belirterek, "Dinlenme tesislerinde mola verdik 30 dakika. Daha sonra Afyon'a gitmek için yola çıktık, otobüste bir bağrış koptu. Otobüs daha sonra sağa devrildi. 100 metre kadar sürüklendi. Biz kurtulduk yaralılara yardım ettik. Şoför araya düşmüş onu çıkardık. Başı yarılmış. Ciddi yaralı yoktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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