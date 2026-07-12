Haberler

Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Bayramgazi ile Köprülü köyleri arasında çıkan örtü yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

Bayramgazi ile Köprülü köyleri arasındaki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden 6 arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşlar da su tankerleri ve traktörleriyle yangının söndürülmesine destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen örtü yangınında yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı

Messi için ağzına geleni saydı!
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler

Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor