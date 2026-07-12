Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Afyonkarahisar'da Bayramgazi ile Köprülü köyleri arasında çıkan örtü yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.
Bayramgazi ile Köprülü köyleri arasındaki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden 6 arazöz ve iş makineleri sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşlar da su tankerleri ve traktörleriyle yangının söndürülmesine destek verdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen örtü yangınında yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz