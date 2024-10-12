Afyonkarahisar'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Hocalar ilçesinde Yeşilhisar köyü yakınlarında bulunan çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisinde bulunan çöplükte yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye arazözler ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.