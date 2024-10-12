Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hocalar ilçesinde Yeşilhisar köyü yakınlarında bulunan çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisinde bulunan çöplükte yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Yerel Haberler Yeşilhisar Güvenlik Jandarma İtfaiye Hocalar 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.