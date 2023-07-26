Afyonkarahisar'da Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 40 dönüme yakın alan zarar gördü.

1,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Arazözler, itfaiye araçları ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangında 40 dönüme yakın alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.