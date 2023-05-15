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Afyonkarahisar'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

C.B. idaresindeki 03 ABD 387 plakalı otomobil, Alparslan Gümüş Sokak'ta ehliyetsiz M.E. idaresindeki 03 AEK 906 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan M.E. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

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