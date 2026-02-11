Haberler

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da bir motosikletin minibüsle çarpışması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Fehmi Y'nin (22) kullandığı 34 AL 1208 plakalı motosiklet, 9 Şubat'ta Z.T. (59) idaresindeki 03 S 0022 plakalı okul servis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında ise minibüsün ters yönde ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı

Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi

Epstein skandalında, Trump'ın sağ kolundan ilk özür geldi