Afyonkarahisar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüje yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
