Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 7'sinin cenazesi toprağa verildi. Aysun Çetin'in cenaze namazı Çay Merkez Çarşı Camii'nde kılındı. Cenazeye Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve ilçe protokolü katıldı. Aysun Çetin'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Diğer yandan minibüsü kullanan şoför B.K.'nin (19) ehliyet sınavından geçtiği ve sertifikasını aldığı ancak sürücüsü belgesini henüz almadığı öğrenildi.