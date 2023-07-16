Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, minibüs ile 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.D, (21) idaresindeki 27 ADN 518 plakalı minibüs, Yakasenek köyünün Ulupınar Mahallesi'nde, C.K'nin (60) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada, patpat sürücüsü ile araçtaki G.K, (63), L.K, (55) ve minibüste bulunan N.D. (19) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Ergün Çini - Güncel