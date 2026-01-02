OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza gizli buzlanma nedeniyle meydana geldi.
Kaza dün akşam saatlerinde Ofis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 45 LT 255 plakalı minibüs ile 03 LV 275 plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel