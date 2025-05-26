Afyonkarahisar'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı
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Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Kavşağı'nda minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 03 VV 643 plakalı minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda E.Ç. yönetimindeki 39 AG 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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