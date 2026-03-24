Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.K. (39) idaresindeki 03 SG 730 plakalı yolcu minibüsü, merkez Belkaracaören beldesi mevkisinde, M.İ.K'nin (55) kullandığı 03 AJ 891 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay