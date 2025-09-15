Haberler

Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

İscehisar ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde midibüsün yolun kenarına devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İscehisar Belediyesine ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs, ilçe girişinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
