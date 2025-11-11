Afyonkarahisar'da Mevlevilik ve Sultan Divanı Sergisi Açıldı
Afyonkarahisar Müzesi'nde düzenlenen sergide, Mevlevilik kültürüne ait eserler sergilendi. Açılışta semazen gösterisi yapıldı ve çeşitli yetkililer katıldı.
Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Müzesi'nde düzenlenen sergide, kentin Mevlevilik kültürünü yansıtan eserler ile bilgilendirme metinleri yer aldı.
Müze Müdürü Mehmet Garipcin, sergiye ilişkin bilgi verdi.
Semazen gösterisinin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.
Sergi açılışına, Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
Sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel