Afyonkarahisar'da Mevlevilik ve Sultan Divanı Sergisi Açıldı

Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Müzesi'nde düzenlenen sergide, kentin Mevlevilik kültürünü yansıtan eserler ile bilgilendirme metinleri yer aldı.

Müze Müdürü Mehmet Garipcin, sergiye ilişkin bilgi verdi.

Semazen gösterisinin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışına, Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.