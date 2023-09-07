Afyonkarahisar'da makam aracı motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Akören beldesinde, Kayıhan Belediyesi Başkanı Ömer Şahin'in kullandığı makam aracı, bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, Kayıhan Belediyesi Başkanı Ömer Şahin'in kullandığı makam aracının çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayıhan Belediyesi Başkanı Ömer Şahin, 03 VR 111 plakalı makam aracı ile seyir halindeyken bir anda önüne direksiyonunu kırdığını iddia ettiği S.Ş., (57) idaresindeki 41 VE 665 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi savrulan motosikletin sürücüsü yola düşerek yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR