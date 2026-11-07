Afyonkarahisar'da kurtulan öğretmen, saldırganın geriye sayıp ateş ettiğini anlattı

AFYONKARAHİSAR'da biçerdöver alışverişi sonrası borç alacak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçış güzergahında kendisine aracını vermek istemeyen 5 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in (28) saldırısından sağ kurtulan beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe ifadesinde, saldırganın 'Sadece arabayı verin ve gidin' sözlerinden sonra araçtan indiğini anlattı. Gökçe, "Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Saymaya başladı ve süre bitince ateş etti" dedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde oturan Arif Sefa Özdemir, önceki gün, biçerdöver alışverişinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra kaçarken araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ve öğretmenler Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir'i öldürdü, Sevgi Polatlı'yı yaraladı. Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan şüpheli burada yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, dün çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Özdemir'in cinayetlerde kullandığı pompalı tüfeği yaklaşık 1 ay önce M.A.'dan 12 bin liraya aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı.

'KORKUDAN ARAÇTAN İNEMEDİLER'

Özdemir'in 3 öğretmenin bulunduğu otomobilde beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe'ye araçtan indiği için zarar vermediği, korkudan araçtan inemeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir'i (46) öldürdüğü belirtildi. Saldırıdan sağ kurtulan Sultan Sema Gökçe ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

'BENİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Saldırganın yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak ateş açtığını belirten Sultan Sema Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı