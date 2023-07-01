Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili sürecinde 952 bin araç geçiş yaptı

Kurban Bayramı tatili sürecinde Afyonkarahisar'dan farklı illere 1 haftada 952 bin araç geçiş yaptı. Tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanan kentte, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri aksama olmaması için çalışmalarını sürdürdü.

KURBAN Bayramı tatili sürecinde, yolların kesişme noktasında bulunan Afyonkarahisar'dan 1 haftada 952 bin araç geçiş yaptı.

Kurban Bayramı'nın son gününde tatil dönüşü için yola çıkanlar Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Kentte İzmir, Antalya, Ankara, İstanbul, Konya'ya giden yollarda araç yoğunluğu gözlendi. Geçen hafta cumartesiden, bugün saat 08.00'e kadar 952 bin araç Afyonkarahisar'dan farklı illere geçiş yaptı. Bayram tatilinde kentte Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, 52 ekip ve 103 personelle, İl Jandarma Komutanlığı ise 29 ekip ve 83 personelle görev yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil sürecinde trafikte aksama olmaması için çalışmalarını sürdürdü.