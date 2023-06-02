Afyonkarahisar'da Kiralık Otomobil Tartışması Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'da kiraladıkları otomobilde tartışan arkadaşların tartışması kanlı bitti. Pompalı tüfekle arkadaşını yaralayan şahıs yakalandı.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında kiraladıkları otomobille gezen S.A. (20), A.A. (20), E.K. (20), U.T. (21) ile A.A.Z. (17) alkol ve uyuşturucunun etkisiyle birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Olayın küfür ve tartışmaya dönüşmesi üzerine araçtan inen U.T. eline geçirdiği pompalı tüfekle S.A.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.A. bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine (AFSÜ) kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, U.T.'yi Atatürk Caddesi üzerinde gözaltına aldı, pompalı tüfeğe de el konuldu.

Ekipler ayrıca, gençlerin kiraladığı otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında yaptığı aramada 485 uyuşturucu hap ele geçirdi ve adli işlem yaptı. - AFYONKARAHİSAR