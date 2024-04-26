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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, hırsızlıktan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi Dazkırı'da, kasten yaralamadan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Dazkırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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