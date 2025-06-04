Afyonkarahisar'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, 5 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, 5 Şüpheli Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da kaybolan Dilaver B.'nin cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma, Dilaver B.'nin kayınbiraderi ve eşinin de aralarında bulunduğu şüphelilere odaklandı.

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin kayalar arasında cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 16 Ocak'ta Işıklar beldesi Eski Işıklar Mevkisi'nde kayaların arasında cesedi bulunan Dilaver B'nin (52) ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma yürüttü.

Kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, Dilaver B'nin en son 27 kasım 2024'te aralarında husumet bulunan kayınbiraderi S.H'nin evine gittiğini tespit etti.

Soruşturmayı bu yönde genişleten ekipler, Dilaver B'nin S.H'nin evinde öldürüldüğünü ve cesedin araziye götürülüp atıldığını belirledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Dilaver B'nin ölümüne ilişkin S.H. ve eşi N.H'nin de aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde cinayeti itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan S.H. ve eşi N.H. ile İ.K, B.B. ve Y.S. tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Işıklar beldesinde Eski Işıklar Mevkisi'nde 16 Ocak'ta arazide sondaj yapanlar, kayaların arasında yerde yatan bir kişinin olduğunu görmüş, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Dilaver B'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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