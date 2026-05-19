Afyonkarahisar'da kavga eden kadınları ayırmak isteyen vatandaşları bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Yeşilyol Caddesi'nde kavga eden iki kadını ayırmak isteyen vatandaşlara, kadınların arkadaşı olduğu iddia edilen R.A. (21) bıçak savurarak tehdit etti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin kamera incelemesi sonucu kent merkezinde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
Yeşilyol Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki kadın kavga etti.
Çevredeki vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmak istedi. Bu sırada, kadınların arkadaşı olduğu iddia edilen genç, vatandaşları bıçak savurarak tehdit etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası kadınlar ve arkadaşı kaçtı.
Görgü tanıklarının ifadelerini alan, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.A. (21) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, ekipler tarafından kent merkezinde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.