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Afyonkarahisar'da Kask Farkındalığı Etkinliği

Afyonkarahisar'da Kask Farkındalığı Etkinliği
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Zafer Meydanı'nda kask kullanımının önemini vurgulamak için etkinlik düzenledi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere kask dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kask farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "Hayata kastım değil, kaskım var" ve "Hayatı kafama takıyorum" sloganlarıyla kask kullanımının önemi vurgulandı.

Sürücüler, kask kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kask kullanımını önemsediklerini, denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Program sonunda, sürücülere kask dağıtıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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