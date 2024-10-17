Afyonkarahisar'da Kask Farkındalığı Etkinliği

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kask farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "Hayata kastım değil, kaskım var" ve "Hayatı kafama takıyorum" sloganlarıyla kask kullanımının önemi vurgulandı.

Sürücüler, kask kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kask kullanımını önemsediklerini, denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Program sonunda, sürücülere kask dağıtıldı.