Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler