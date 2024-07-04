Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.K.G. idaresindeki 03 PC 556 plakalı kamyonet, Yakasenek köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile E.Y.G. (41), E.N.G. (9), E.G. (6) ve S.Y.G. (2), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.