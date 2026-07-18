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Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Serban beldesi yakınlarında S.A'nın kullandığı 07 BAU 143 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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