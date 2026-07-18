Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Serban beldesi yakınlarında S.A'nın kullandığı 07 BAU 143 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz