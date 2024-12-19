Afyonkarahisar'da Kamyonet Devrildi, 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen kazada bir kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
V.E.Ş. (22) idaresindeki 16 JUF 48 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonetteki Ş.Ş, (54), Z.Ş. (50) ile A.Y.Ş. (28) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel