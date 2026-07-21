Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
A.K. (74) idaresindeki 03 BN 149 plakalı kamyonet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde S.G'nin (32) kullandığı 03 AAG 038 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 03 AAG 038 plakalı kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz