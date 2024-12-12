Afyonkarahisar'da Kamyon Kazası: 1 Yaralı
Çay ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, kamyonda sıkıştı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Musa E, idaresindeki 42 AJJ 103 plakalı kamyon, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Ali Kaleli Kavşağı'nda Mustafa Y'nin kullandığı 42 AED 101 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, yaralanan Musa E, kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.