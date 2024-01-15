Afyonkarahisar'da kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla giren biri çocuk 6 Suriyeliyi yakaladı. Kaçak göçmenlerden 2'si durdurulan otomobilin bagajından çıktı. Afyonkarahisar'a kaçak göçmenlerin geleceği yönünde alınan istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar girişindeki Konya- İzmir Köprülü Kavşağında uygulama noktası oluşturarak A.H.'nin kullandığı 42 ATT 754 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler biri çocuk 6 kişinin yurda kaçak yollarla giren Suriyeliler olduğunu ve belgelerinin bulunmadığını tespit etti. Kaçak göçmenlerin 2'si aracın bagajında yakalandı. Olayın ardından sürücü A.H. ile yakalanan 6 kaçak göçmen üst aramalarının ardından gözaltına alındı. A.H. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. 6 kaçak göçmen hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel