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Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonu: 14 bin makaron ele geçirildi

20 Aralık 2023 15:01 Güncelleme: 15:02 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen adreste 14 bin makaron, 18 kilogram kaçak tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 doldurma makinesi ile kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.