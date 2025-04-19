Afyonkarahisar'da İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Erhan E, idaresindeki O3 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Bolvadin kara yolu Çobanlar kavşağında Arif Eren Ö'nün kullandığı 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel