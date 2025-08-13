Afyonkarahisar'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Sülümenli beldesinde bir fabrikada çalışırken boynuna demir parçası isabet eden 34 yaşındaki Soner Evran, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Sülümenli beldesindeki bir fabrikada çalışan Soner Evran, (34) iş yerinde demir kestiği sırada boynuna demir parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Evran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
