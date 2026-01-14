Haberler

Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da 25 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün cezası olan A.Y. yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 25 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan A.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

