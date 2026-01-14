Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da 25 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün cezası olan A.Y. yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 25 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan A.Y'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel