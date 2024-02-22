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Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü Sülümenli beldesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu (38) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sülümenli Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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