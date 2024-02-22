Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü Sülümenli beldesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu (38) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.