Haberler

Hırsızlık şüphelisi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da iki ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Minibüsten ve evden önemli miktarda para ve eşya çalan şüpheli, tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da 2 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Afyonkarahisar kent merkezinde gece yarısı park halindeki minibüsten 2 bin 500 TL ve kablosuz kulaklık, pencereden girilen evde ise dizüstü bilgisayar ve 90 bin liranın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 2 hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin A.İ.Ö. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu yakalanan A.İ.Ö. işlemlerinin ardından tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi! Dudak uçuklatan zarar
Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız