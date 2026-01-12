Haberler

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Kızılören ilçeleri ile merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 12 Ocak Pazartesi günü eğitim alınmayacak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma riski nedeniyle İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında ve merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Bugün belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

