Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giyen M.Ç. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç.'nin Üçlerkayası köyünde olduğunu tespit etti ve operasyon düzenledi. Yakalanan M.Ç., cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin ilçeye bağlı Üçlerkayası köyünde olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.