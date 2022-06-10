2 katlı kerpiç ev yangında enkaza dönerken, ev sahibi ise hastanelik oldu - Haberler

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2 katlı kerpiç ev yangında enkaza dönerken, ev sahibi ise hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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2 katlı kerpiç ev yangında enkaza dönerken, ev sahibi ise hastanelik oldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir köy evinde çıkan yangında iki katlı kerpiç ev kullanılamaz hale gelirken, 51 yaşındaki ev sahibi ise olayda dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir köy evinde çıkan yangında iki katlı kerpiç ev kullanılamaz hale gelirken, 51 yaşındaki ev sahibi ise olayda dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Muratlar köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki evinde yalnız yaşayan Hasan İmrak'a (51) ait 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İhsaniye ve Döğer belediyelerinden itfaiye, 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri ile vatandaşların yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangından evde olan ve dumandan

etkilenen Hasan İmrak ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının ardından 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, olay sonrası bina adeta enkaza döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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