Afyonkarahisar'da Engelsiz Kafe Açılışında Duygu Dolu Anlar

AFYONKARAHİSAR Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kızılören ilçesindeki Engelsiz Kafe'nin açılışı sırasında bir çiftin evlilik teklifine şahitlik etti.

Kızılören ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan Engelsiz Kafe'nin açılışı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da katıldığı törenle yapıldı. Açılış öncesinde kafeyi gezen Vali Yiğitbaşı, Satı Seda Toprak ve Mete Erdoğan çiftinin evlilik teklifi anına tanıklık etti. Vali Yiğitbaşı, "Harika, çok güzel bir ortam burası. Rahatsız etmedik umarım. Baş başa olması gereken bir mevzuya girmiş olduk ama biz de dinleyebilir miyiz?" dedi. Vali Yiğitbaşı'nı görünce şaşıran Mete Erdoğan ise "Tabii dinleyebilirsiniz" yanıtını verdi. "Bir ömür geçirmek istiyorum seninle, benimle evlenir misin?" dediği Satı Seda Toprak'ın önünde diz çöken Erdoğan, kutudaki yüzüğü uzattı. Satı Seda Toprak teklife gülerek "Evet" yanıtını verdi. Vali Yiğitbaşı, "Hep gülün böyle inşallah" diyerek çifti tebrik etti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı daha sonra kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Haber- kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,