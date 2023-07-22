Afyonkarahisar'da Ekili Tarım Arazilerinde Yangın: 80 Dekar Alan Zarar Gördü

Afyonkarahisar'ın Kızılören ve İhsaniye ilçelerinde çıkan yangınlar sonucunda yaklaşık 80 dekar ekili tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ve İhsaniye ilçelerinde ekili tarım arazilerinde çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 80 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle ekili tarım arazilerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kızılören ve Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleriyle köylülerin de su tankerleri ve bireysel mücadelesiyle çıkan yangın, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 50 dekarlık ekili arazinin zarar gördüğü bildirildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy'ün Meşealtı mevkisinde ekili arazilerde çıkan yangına çevre belediyelerin itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Köylülerin de destek verdiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 30 dekarlık ekili arazi ile biçerdöverin zarar gördüğü bildirildi.