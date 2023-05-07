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Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü

Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü

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Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AGV 979 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Dişli beldesi yakınlarında aniden bastıran dolu yağışı sonrası kontrolden çıktı.

Refüje giren otomobil bir süre sürüklendikten sonra sulama kanalına düştü.

Kazada öğlen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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