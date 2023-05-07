Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü
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Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Afyonkarahisar'da dolu yağışı nedeniyle otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AGV 979 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Dişli beldesi yakınlarında aniden bastıran dolu yağışı sonrası kontrolden çıktı.
Refüje giren otomobil bir süre sürüklendikten sonra sulama kanalına düştü.
Kazada öğlen ya da yaralanan olmadı.