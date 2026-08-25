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Afyonkarahisar'da hisse senedi dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama

Afyonkarahisar'da hisse senedi dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama
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Afyonkarahisar'da sosyal medyada 'hisse senedi alım' reklamıyla 3 milyon 760 bin lira dolandırılan kişinin şikayeti üzerine başlatılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "hisse senedi alım" reklamı üzerinden 3 milyon 760 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardında adliye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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