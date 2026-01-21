Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan L.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan ve araması bulunan yabancı uyruklu L.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel