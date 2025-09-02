Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Afyonkarahisar'da mali müşavir İsmet Çelik'i evinin önünde silahla öldürdüğü iddia edilen A.B. ile azmettirici oldukları öne sürülen M.Z. ve İ.Y. tutuklandı.

Bolvadin ilçesinde meydana gelen cinayetin zanlısı A.B'nin ardından azmettirme iddiasıyla M.Z. ve İ.Y. de İstanbul'da yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konak Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta İsmet Çelik, müstakil evinin bahçesine giren bir kişi tarafından silahlı saldırıda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheli A.B'yi, Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalamıştı. Olayda kullanılan silah, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki metruk kulübede patlak plastik topun içine saklanmış vaziyette bulunmuştu.