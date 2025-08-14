Afyonkarahisar'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinanpaşa ilçesinde Tınaztepe beldesindeki dağlık arazide çıkan örtü yangını, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektar ağaçlık alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Tınaztepe beldesindeki dağlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, ağaçlık alanların da bulunduğu 20 hektar zarar gördü.

