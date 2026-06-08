Haberler

Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Törenin ardından katılımcılar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ı ziyaret etti.

Program, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kahvaltı etkinliğiyle devam etti. ???????

Etkinliğe, Afyonkarahisar Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı İslam Kaya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Kılıç, Cezaevi Savcısı Çağdaş Akı, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Uçkaç ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti